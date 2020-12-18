周梓樂死因研訊：首應用虛擬實境技術　助陪審團勘察尚德停車場

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊，今天（18日）由法庭移師至法院會議室內進行，以應用虛擬實境（VR）技術去協助陪審團親歷其境般勘查尚德邨停車場。司法機構首度使用虛擬實境技術去協助聆訊，並由政府化驗所負責相關科技，運用兩種方法去實現虛擬實境，分別為點雲（Point Cloud）及360全景攝影技術，並讓陪審團站在會議室內一個舞台上，觀看身前一個約4米乘2米的螢幕，以代替現場勘查。研訊現押後至12月28日繼續。

從虛擬實境的影像可見，使用者能夠模擬途經尚德邨停車場2樓低層至3樓、懷疑梓樂墮樓及躺臥位置的範圍，並走近3樓的石壆旁，感受石壆的高度及眼前景象，或移動到梓樂倒地的位置，仰望3樓與2樓之間的高度。

政府化驗所高級化驗師鄭郁棋出庭作供，其職責主要是處理罪案現場勘查，過去曾參與多宗案件調查，如南丫島海難和菲律賓人質事件等。

鄭供稱，親自觀察現場對研訊有所幫助，故他協助死因庭製作虛擬實境影像。第一項技術是點雲，將停車場的環境實物掃描成圓點去紀錄，再將每一個圓點的三維坐標輸入電腦運算，呈現出如同玩電子遊戲一般的畫面，而陪審團能夠隨意在點雲世界中游走。

另一項技術為360全景攝影技術，影像顏色更貼近現實環境，但觀看的角度會受限於拍攝者當時所在的位置，故鄭形容此兩項技術有互補不足之效。

鄭解釋使用方法，指使用者佩戴立體眼鏡後站上舞台的中央，而眼鏡上安裝一支黃色棍狀儀器，當使用者望向左方時，視野會即時轉左，他亦不忘在證供中添增安全守則，特別提醒部分人士因身體問題會不宜使用。研訊進行期間，有使用虛擬實境中的陪審員驚呼：「好似有啲暈呀」。