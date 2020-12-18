崔俊明建議長者打疫苗　接種前需交代過敏史

政府擬定將為醫護人員、長者、長期病患者、院舍員工等優先群組接種，香港醫院藥劑師學會崔俊明指，長者自身免疫反應較弱，建議他們盡量接種新冠肺炎疫苗，接種前應向醫護交代自己是否對藥物敏感、是否患有慢性病及最近有否接種其他疫苗，避免接種後出現不良反應。

本港疫苗「開打」在即，政府將首先安排醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等約300萬人接種疫苗，目標明年內為全港大部分市民免費注射疫苗。崔俊明指，孕婦、母乳餵哺者及16歲以下人士應先向醫生查詢是否適宜接種疫苗，因大部分藥廠的臨床研究中不包括相關人士，未知接種後會否出現不良反應。

他補充，儘管復星及BioNTech疫苗的臨床研究對象包含12歲以上兒童，惟因數據不多，故該群組未能獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准使用。他又指，外國有部分接種者打針後出現面癱等情況，惟最後證實與疫苗無關，料是接種者本身的潛藏病患或長期病影響。他強調過敏反應因人而異，無法單靠研究結果判斷某人接種後會否出現不良反應。

被問到長期病患者是否不適宜接種新冠疫苗，崔認為，有長期病的人士須平衡風險，並說：「感染新冠肺炎而死嘅風險一定大過打疫苗。」如本身有服用薄血藥的人士，在接種後應在診所或注射中心逗留15至20分鐘，觀察會否有出血或暈眩等情況。崔又建議市民如發燒應避免接種疫苗，在接種前亦應向醫護交代自己是否對藥物敏感、是否患有慢性病；及最近有否接種其他疫苗，如有，或需相隔14日後才可再打新冠疫苗。