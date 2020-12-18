中部水域人工島擬建跨海鐵路　陳帆指不排除交港鐵以外公司負責

本港鐵路項目發展緩慢，市民等到頸長。立法會交通事務委員會今(18日)召開視像會議，多名議員於會上炮轟政府發展鐵路進度太慢，又斥港鐵公司壟斷興建鐵路事宜，最終多個新鐵路項目滯後，炮轟政府表現恍如「冬眠」。運輸及房屋局局長陳帆「死撐」指興建鐵路需時研究走線及環境配合等問題，強調政府正全力推進鐵路項目。陳又提及明日大嶼中部水域人工島跨海鐵路，指當局不排除將此鐵路項目交予港鐵以外公司負責。

議員盧偉國批評「鐵路發展策略2014」討論多年仍有多項鐵路項目未落實，至今僅有北環線、東涌東延線等「獲開綠燈」，反映本港新鐵路項目發展嚴重滯後。另一議員劉國勳以北環線為例，直斥政府籌備發展新界東北由刊憲收地至今長達十多年時間，自己亦至少十年前已知道北環線基本走線及鐵路站資料，但當局一直拖至近日才進一步交代興建安排，批評當局之前是否「冬眠」而不作為，令興建鐵路時間愈來愈長。

議員葉劉淑儀批評施政報告欠缺改革及創新元素，又指出本港鐵路項目多由港鐵公司壟斷發展，令整體造價好高，形容「一公里鐵路造價動輒可能花費幾十億港元」，質疑政府為何要縱容港鐵「獨市」建鐵路，建議當局考慮將新項目如中部水域人工島的鐵路，交由其他公司負責。

陳帆承認發展北環線的時間「非常長」，辯稱發展鐵路規模龐大，需要一定時間研究走線、環境配套、居民接受度及工程限制等。他又指政府在不同時間有不同的政策取向，不涉及對錯問題，而涉及判斷和取捨，目前期望加快發展步伐。至於有提議將中部水域人工島跨海鐵路交予港鐵以外公司負責，陳帆指此提議為人工島計劃注入新思維，不排除其可能性。