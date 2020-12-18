中部水域人工島擬建跨海鐵路 陳帆指不排除交港鐵以外公司負責
2020年12月18日 13:15
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陳帆指當局不排除將中部水域人工島鐵路項目交予港鐵以外公司負責。
本港鐵路項目發展緩慢，市民等到頸長。立法會交通事務委員會今(18日)召開視像會議，多名議員於會上炮轟政府發展鐵路進度太慢，又斥港鐵公司壟斷興建鐵路事宜，最終多個新鐵路項目滯後，炮轟政府表現恍如「冬眠」。運輸及房屋局局長陳帆「死撐」指興建鐵路需時研究走線及環境配合等問題，強調政府正全力推進鐵路項目。陳又提及明日大嶼中部水域人工島跨海鐵路，指當局不排除將此鐵路項目交予港鐵以外公司負責。
議員盧偉國批評「鐵路發展策略2014」討論多年仍有多項鐵路項目未落實，至今僅有北環線、東涌東延線等「獲開綠燈」，反映本港新鐵路項目發展嚴重滯後。另一議員劉國勳以北環線為例，直斥政府籌備發展新界東北由刊憲收地至今長達十多年時間，自己亦至少十年前已知道北環線基本走線及鐵路站資料，但當局一直拖至近日才進一步交代興建安排，批評當局之前是否「冬眠」而不作為，令興建鐵路時間愈來愈長。
議員葉劉淑儀批評施政報告欠缺改革及創新元素，又指出本港鐵路項目多由港鐵公司壟斷發展，令整體造價好高，形容「一公里鐵路造價動輒可能花費幾十億港元」，質疑政府為何要縱容港鐵「獨市」建鐵路，建議當局考慮將新項目如中部水域人工島的鐵路，交由其他公司負責。
陳帆承認發展北環線的時間「非常長」，辯稱發展鐵路規模龐大，需要一定時間研究走線、環境配套、居民接受度及工程限制等。他又指政府在不同時間有不同的政策取向，不涉及對錯問題，而涉及判斷和取捨，目前期望加快發展步伐。至於有提議將中部水域人工島跨海鐵路交予港鐵以外公司負責，陳帆指此提議為人工島計劃注入新思維，不排除其可能性。