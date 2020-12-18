政Whats噏：梁耀忠撤出立會辦公室　對政局混亂感無奈

民主派議員早前宣布總辭，近月陸續撤出立法會。前議員梁耀忠今日(18日)喺社交平台發文，話已經喺立法會大樓工作10年，加埋前立法局嘅任期，前後參與立法工作24年，對離開大樓感到依依不捨。

梁耀忠喺貼文中表示，尋日(17日)係身處立法會辦公室工作嘅最後一日，感到不捨。佢又話政府喺以前曾採納過佢喺民間推動多年嘅政策，其中包括最低工資。之不過，佢覺得香港嘅政局依家好混亂，就感到十分無奈。有網民留言話「真係好黯然又遺憾」；亦都有人留言「你收X啦！」

立法會換屆選舉本應喺今年9月舉行，而民主派當時舉行初選協調參選名單，而梁耀忠所屬嘅街坊工友服務處(街工)表明會參與民主派初選並宣布參選名單，梁耀忠仲決定唔連任交棒，但同時又話視乎民調先至決定會唔會參加立法會選舉。言論當時被各界炮轟，指違反初選協定，最後街工「跪低」、發聲明宣布唔參選立法會選舉。

梁耀忠早喺1995年當選為前立法局議員，並於1998年成功當選並重返立法會，一直連任新界西選區立法會議員。但佢唔止年資高，被控罪名都唔少，其中喺過去4年因涉及參與未獲批准嘅遊行同集會相關罪名就有3項。