公屋滲水問題嚴重　政黨促房署加快檢查排水管減播毒風險

近日頻頻出現喉管播毒危機，引起市民對喉管滲漏問題的關注。有政黨訪問600多位公屋居民，今(18日)公布調查結果，發現逾10%受訪者住所的污水渠有滲漏問題，造成病毒傳播隱患。該黨促請政府增撥人手及資源檢查公屋排水管，研究把渠管置於屋外，減低病毒傳播風險。

民建聯於11月就公屋質素、環境、房署維修服務滿意度，訪問654位居於觀塘及黃大仙區的公屋居民。結果顯示，11.3%受訪者反映污水渠有滲水問題，現時有不少疫廈出現污水渠滲漏導致播毒的危機，情況令人擔憂。房委會自疫情爆發至8月31日，檢查了約4.9萬個單位的排水管，接近10%需要維修。該黨建議當局增加人手及資源，在2021年上半年內完成「公屋租住房屋單位排水管檢查計劃」，並優先檢查長者住戶多、樓齡高和滲漏紀錄較多的樓宇。長遠而言，研究把設於室內的渠管改為設於室外，以降低潛在衞生風險。

另外，逾30%受訪者反映有天花、牆身滲水問題。滲水辦及房署一直只依靠螢光色水測試來驗測滲水，成功率低，團體建議引入新測試技術、包括紅外綫熱成像分析、微波斷層掃描等來確定滲水源頭，徹底解決問題。

除此之外，有近40%受訪者家居受跳蚤、白蟻、老鼠、蚊滋擾，其中以蚊患最嚴重，其次為老鼠及跳蚤。居民對房署的防治鼠蟲工作滿意度僅爲一般，甚至是不滿。團體建議恒常化全城清潔大行動，並加強消滅蚊蟲鼠患。