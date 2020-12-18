嶺大學生完成服務研習　學習成效提升10%

嶺南大學服務研習處今(18日)發表「服務研習對學生學習成效的自我評估」調查。結果顯示，受訪的本科生完成服務研習後，整體在各類個人特質和技能都錄得顯著提升，尤其在提升「知識應用」和「個人及專業技能」等學習成效方面，增幅逾10%。

嶺大學生須於畢業前完成30小時的服務研習項目，如參加本地或海外的社區服務，早前有參與項目的學生成功研發適用於劏房的空氣清新機和紫外綫消毒燈。嶺大去年9月至今年6月期間，以問卷形式訪問了609名參與項目的嶺大本科生。結果顯示，受訪者完成服務研習項目後，各項學習成效均錄得明顯提升，當中「知識應用」和「個人及專業技能」增幅超過10%。此外，受訪者在人際團隊管理、自我效能、創意解難技巧，以及批判思維，亦有超過10%增幅。

嶺大服務研習處總監高永賢博士表示，研究結果反映服務研習有助學生將書本上的理論知識，轉化為具意義及實際的服務、推動社會創新及改變，並進一步鞏固學習成果。因為新冠肺炎疫情，當中有70%受訪學生須「在家服務研習」，但回應正面，有學生反映雖然不能面對面溝通，但網上工作的時間比較能靈活運用。