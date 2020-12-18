繼銀行戶口遭凍結　許智峯稱信用卡被停用

早前棄保潛逃，和家人流亡海外現身處英國的中西區區議員許智峯，日前接受訪問時聲稱他個人和家人的信用卡被停用，無法在當地進行交易，網上銀行戶口亦不見信用卡資料，形容是「消失」(Vanished)，他認為是政治報復。

許智峯透過網絡接受前議員朱凱廸的訪問，談及銀行戶口被凍結一事，他對父母的戶口亦遭凍結感到驚訝，即使向銀行求助，但對方僅稱未能提供資料，認為情況嚴重。

許又指，數月前與丹麥政客討論外訪事宜，當時未有流亡的想法，但思考到自己在沒有議席後還能擼當甚麼角色，若香港的情況持續惡劣，在外國或會更有所作為。尤其是《港區國安法》實施後，議會和街頭戰線已失去，儘管自己仍是區議員，但有感留在香港亦難以為港人抗爭，擔心最終會成為沉默的一群，故選擇流亡外地為港人發聲。

此外，許在訪問中再次指出，向警方申請外訪時，自己亦不知道當地的行程有變，更形容丹麥政客很聰明，在他不知情的情況下制定行程，直到抵丹麥後才要求他討論香港的情況。

至於家人情況，許又提到，離港前曾遭到警方於清早六時左右便抵其寓所，入內搜屋及拘捕，家人倍受困擾之餘，發覺不時被跟蹤，兒女返校上課亦會被問及有關他的事情，許指家人抵英國後則感到安全和解脫。