7旅行社誇大員工數目　騙防疫抗疫基金284萬元　62人被捕

鑑於疫情關係，旅遊業大受打擊，政府早前推出防疫抗疫基金援助旅遊業，卻成為騙徒可乘之機。警方早前發現7間小型旅行社懷疑以虛假資料誇大員工數目騙取資助，經深入調查後展開代號「鼓浪」行動，在11月至12月期間拘捕62人，涉及金額約284萬港元，幸相關部門及時發現可疑，相關款項俱未批出。據悉，被捕人士包括8名公司董事，亦有學生、主婦及無業人士等，部分人為公司董事的家人及親友，相信是被招攬參與行騙。

灣仔警區總督察(刑事)何兆東表示，政府在今年4月中通過第2輪防疫抗疫基金，其中針對旅遊業的代理商及從業員提供支援，計劃由旅行代理商的註冊處負責審批，只要在今年2月14日以至3月31日持有有效的代理商牌照，均屬合乎資助資格。計劃下會因應代理商的規模，包括考慮旅行社大小及員工數目等因素，發出一筆過2萬至20萬港元不等的津貼，個別員工亦可每人獲得3萬港元的津貼。在4月至6月期間，註冊處共收到約34,000宗相關申請，累計資助額逾1億5千萬港元。

惟警方在9月開始接獲該註冊處的轉介，懷疑有個別申請者利用虛假文件，例如偽造的僱傭合約及糧單等，聲稱公司在3月31日前大幅增聘新員工。由於在疫情肆虐下，相關聘用狀況並不尋常，灣仔警區刑事部遂於上月及今月就7間有申請的旅行社及其職員進行深入追查，並且展開代號「鼓浪」的拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕30男32女 (19至62歲)，當中有涉案公司董事，亦有懷疑虛報受僱的員工。該7間旅行社涉騙款共約284萬港元，最高一宗試圖騙取約41萬港元，幸有關註冊處及早警覺，故此審批部門從未將款項批出。

灣仔警區刑事支援組主管督察盧偉德指出，政府在4月18日開始接受上述援助申請，旅行社要提交的申請表格附有員工人數表，紀錄是以3月31日時該公司的員工數目為準，另亦要求申請人提交僱主為僱員支付強積金的供款單據。若相關註冊處對情況有疑問，可要求申請者提交更多的文件，包括公司稅單、更表及具體員工負責工作範疇和安排。

警方調查時留意到，按照7間涉案旅行社往年向註冊處提交的周年報表和續牌申請，員工人數均得2至5人，但今年的申請表中人數卻倍增至11至20人，人數增幅極不合理，參照疫情下市道情況，令警方更懷疑當中涉及虛報，以騙取更多援助金。

此外，警方亦發現有人涉嫌提交假的合約、糧單、強積金單據和稅單單據，其中假合約列出的員工甚至有人不知道合約存在，部分人連公司名字也前所未聞，亦有人不曾以全職或兼職形式從事過任何工作。更改的糧單方面，該些訛稱為旅行社員工的人士，部分從來未收到任何薪金，即使曾經受薪，亦遠低於僱主申報的數額。另一方面，有些假合約、假糧單的簽發日期在政府發出申請援助的消息後，文件內容卻是反映去年年尾至今年年頭的僱員情況，種種迹象令警方得以鎖定嫌疑人，繼而展開行動。

灣仔警區情報組主管女高級督察鄧伊娜稱，根據案情分析，警方發現涉案公司大多是規模非常小的本地旅行社，部分旅行社從事境內及境外的酒店預訂服務，亦有經內地旅行中介接收內地旅行團，相關旅行社的辦公室大多是位於工商大廈內的單位，當中甚至有單位內再分租房間，亦有一些是租用服務式辦公室，許多旅行社均無在門外掛上招牌。

警方有理由相信，所有案件的犯罪主腦均是該些公司的董事，他們的犯罪手法是招攬家人及親友，要求他們提供個人資料，並說明會利用資料申請防疫抗疫基金。大部分涉案人士均未在有關公司工作，亦有一些本來只在旅行社擔任自由工作者，但犯罪主腦在申請資助時將該些人申報為長期全職合約員工，相關人士均在知情的情況下答應提交個人資料，當中有人相信是藉此取酬。截至目前為止，警方並無證據顯示該7間旅行社背後另有幕後主腦或犯罪集團。

被捕人士最小的是一名學生，年紀最大的報稱已退休，其餘人士包括廚師、司機、建築工人、家庭主婦及無業人士等，所有人已獲准保釋，等待警方向律政司徵求法律意見。

何兆東補充，防疫抗疫基金是希望在疫情下支援行業及經營者，讓他們在艱難情況下可以繼續經營，政府昨日(17日)已宣布推出第4輪防疫抗疫基金，相關審批部門均有嚴格的把關準則，每一項申請都會作出仔細審視，如發現有任何不法之徒騙取資助，相關部門會即時將個案轉交警方作深入調查，故警方及相關部門絕對有能力防止任何人濫用紓困措施，提醒市民勿因一時貪念鋌而走險。