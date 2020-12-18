男警認狎多名未成年女童　保釋期間仍再犯　須還押候懲

一名駐守毒品調查科的男警員，在2017至2018年間透過社交媒體結識多名11至14歲女童，見面時分別對她們連摸胸及下體非禮，又要求她們替自己口交手淫，並要她們發裸照，甚至要女童做她女友，以甜言蜜語哄得對方跟他性交。他被捕後未有收手，在警方保釋下再犯一案。該名男警終今（18日）在區院承認非禮、非法性交等8罪，還押至明年1月18日，等候其心理及背景報告後判刑。

被告余俊鑫（35歲），承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項管有兒童色情物品、3項非禮及2項非法性交罪，涉及共6名11至14歲女童，另涉28幅兒童色情照片。控方指被告被捕時為警員，他在首次被捕後獲得警方保釋，才再犯最後一項非法性交罪。控方並已替其中一名女童索取創傷報告，其餘女童則拒絕合作。

案情指，被告於2017年至2018年間，在Facebook及Instagram先後結識多名女童。2017年12月，被告結識女童Z（12歲），Z期間透露將升讀中一。被告要求成為她男友，兩人通訊息以丈夫妻子互稱，期間又要求Z傳他胸部及私處照，表明想對着相片手淫。Z最初不懂拒絕有發送照片，但之後被告要求更多照片，甚至多次要求見面性交，她感到不耐煩遂封鎖了被告，因此二人從未見面。警方其後在被告的電話中，找到28幅相關照片。

到2018年初，被告結識女童A（14歲），又要做她男友，A曾透露就自己快15歲。二人及後在一屋邨梯間見面，當時被告不顧A意願，舌吻A並隔褲摸她私處，A閃避離開。惟被告數日後再找A，說自己不適合她，叫她去找更簡單的伴侶。

而同一時間，被告其實亦結識了女童B（13歲），被告問過得知她快將14歲。他之後又要求成為B的男友，持續向她發送浪漫訊息示愛，B坦言覺得跟他親密如夫婦。在2017的平安夜，兩人首次於一公園見面，被告吻及摸B的胸部。B雖一度抗拒，但因被告說愛她而對他順從。至翌年初，兩人又在公園見面，被告又吻她、摸她胸部、指插的她口，更伸手入褲內摸她私處。B一度抗拒，但最終亦應他要求。

數月後，被告與B又在公園會面，這次被告更當場拉下B的褲子，戴上避孕套站着跟她性交。B感痛楚、不舒服及掙扎，被告又求B讓他只做這一次，B當時不敢呼叫。之後B終認為被告所做不對，便不再跟他聯絡。

在相若時間，被告亦認識任兼職女友的女童J，J並答應帶兩名朋友X（12歲）及Y（11歲）外出交易，但最終只有X、Y二人應約。她們跟被告在一停車場梯間見面，被告摸Y的胸部及私處，Y並替他口交。而被告欲摸X及把陽具放到她口中時，她都避開及拒絕，最後只替被告手淫。被告事後給予兩人各200港元。

J母及後從訊息中發現她們3人從事援交，於是向校求助及報警。而警方於同年6月透過J的電話相約被告外出，埋伏把他拘捕，並在他的電話中發現上述的受害女童Z、A及B。

被告之後獲警方保釋，惟在同年7月，他與友人及女童C（14歲）等在蘭桂坊喝酒消遣。C喝醉後被告送她回家，但最終將她拖入她門外的梯間，跟她進行無套性交。C當時抗拒推門欲逃，但遭被告拉住，完事後她回家睡覺。

但C的母親其後驚見C的底褲只套在一隻腳上，其私處紅腫，大腿更沾有白色液體，於是報警。化驗後證實那些是被告的精液，C指縫處亦找到被告的DNA等。被告再於同年8月被捕，他在警誡下承認曾吻C及指插她私處，並手淫後射精，後來他承認曾與B成為情侶並曾性交。