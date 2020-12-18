多個行業工會指市況慘淡　促政府發放現金補貼

疫情下政府再下令多類處所關閉，令原本期望依靠聖誕及新年旺季可以谷底回升的旅遊、零售、飲食、酒店業經營雪上加霜，不少打工仔被迫放無薪假、甚至被解僱失業。香港旅遊聯業工會聯會聯同香港旅遊業僱員總會、香港百貨商業僱員總會、飲食業職工總會、酒店及餐飲從業員協會今(18日)召開聯合記者會，希望政府在抗疫基金4.0中多管齊下，提供經濟支緩協助打工仔度過年關。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，本地綠色旅遊僅實行1個多月便需再暫停、與新加坡的旅遊氣泡更是未開通已延期，業界已掀起裁員潮，即使政府在施政報告中特別支援業界從業員1.5萬港元，但仍「不知要捱到何時才能有工開」，甚至聽聞有人在經濟壓力下「無計可施惟有左借右借，以借貸度日」，她認為只有早日實現通關，旅遊業才有希望復甦。

香港百貨商業僱員總會權益主任林志忠指，現時除了一般店舖暫時停業外，也有連鎖店結業，知名零售企業醞釀大面積關店，歎「今年年關真難過」，望對已失業員工提供緊急失業援助。飲食業職工總會權益主任招冠聰亦表示，冬至及聖誕新年的飲食業旺季，但由於現時實施晚市禁堂食，令不少工友無工開放無薪假。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠要求政府，向因疫情而失業、停工及被減薪的工友即時提供每月上限9,000港元，為期六個月的失業/停工現金津貼，以解燃眉之急，並向受疫情影響的重災區行業工友（旅遊、飲食、零售、酒店等）發放一次性1萬港元的現金補貼，以及增加僱員再培訓局「特別。愛增值」課程種類及提升津貼至9,000港元等。