警方公事包由衝鋒車跌出　熱心市民拾回交還

有熱心市民日前在街邊檢拾到一個警方公事包，其後交還警署。

有市民日前在社交網站貼文指，在街邊檢拾到一個公事包，上面印有「EU NTN」等字眼，相信是屬於警方，該熱心市民事後把公事包交還警署。警方證實，新界北總區衝鋒隊本周二(15日)處理案件期間，有公事包意外跌出車外，強調該公事包無任何涉及個人資料的文件，無資料外洩。

本周二(15日)晚上有市民發貼，聲稱「路邊執到嘢都會交去警署」，並附上一張公事包照片，公事包上寫有「EU NTN」等字眼。警方回覆東網查詢時確認，本周二下午5時42分，新界北總區衝鋒隊人員接獲999報案，到元朗安信街處理一宗「發現懷疑精神紊亂人士」案件。警員到場時發現一名女子因情緒問題衝出馬路，導致車輛閃避，險象環生。人員隨即落車將該名女子帶到安全地方，並保障道路使用者安全。

警員處理事件期間，一個公事包意外跌出車外。不足1小時後，有熱心市民拾獲該公事包，並交回元朗警署。警方發言人強調，公事包內僅放有一些空白紙張及空白表格，並無載有任何涉及個人資料的文件。為防止同類事件再次發生，新界北總區衝鋒隊會把車上小型裝備及物件加固。