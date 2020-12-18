男生拒認塗鴉巴士藏尖棒　稱見同學號召以為僅搬雪糕筒堵路

16歲少年於去年12月初在土瓜灣涉嫌夥同他人塗鴉一架九巴的擋風玻璃及倒後鏡，他承認非法集結，但否認刑事毀壞及管有攻擊性武器，案件今（18日）在九龍城裁判法院續審。法庭裁定表證成立，被告自辯指當日是首次參與反修例活動，涉案噴漆是其他示威者給他的，他沒想過用來做甚麼，至於伸縮棍則是其好友放在他書包內，直至被捕他始知那是伸縮棍。

16歲鄭姓被告自辯稱，他在案發前一晚見卓姓同學在社交媒體透露翌晨會去設路障，遂留言表示「我去」。他還以為是快閃活動，所以當日穿着校服外出，並帶備黑灰色風褸和波鞋更換。他在馬頭圍道遊樂場跟其他人會合，期間有人叫各人都拿一罐噴漆，他取後便放入衣袋，沒想過用來做甚麼。之後又有人叫他幫忙：「袋住啲嘢」，他便讓對方將物品放入他的書包內，當刻他以為那是水樽。

被告續指，他稍後將兩個雪糕筒放在馬頭圍道，一心打算放完便完事，期間他見有人噴黑巴士的擋風玻璃，未幾有便衣警衝出將他制服。

控罪指，被告於去年12月4日，在九龍土瓜灣馬頭圍道近譚公道交界，參與非法集結，並夥同他人損壞一輛巴士的擋風玻璃，並管有一支伸縮鋼棒。他早前已承認非法集結罪。