核糖核酸技術首應用於疫苗　梁子超：不排除有罕見副作用

各國陸續批准大規模使用新冠疫苗，惟自「開打」以來，接連傳出接種者產生不良反應的消息，令市民對接種疫苗心生疑慮。有專家指，核糖核酸(mRNA)疫苗技術較新，首次應用在疫苗上，暫仍未確定會否有罕見副作用，認為港府可待歐美國家數以千萬人接種後，參考注射情況，再決定是否為市民接種相關疫苗。

本港預先訂購的3種疫苗，分別為科興的滅活疫苗、復星及BioNTech的mRNA疫苗，以及牛津大學與阿斯利康藥廠合作研究的腺病毒載體疫苗。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，滅活疫苗技術相對較成熟，流感及小兒麻痹症的疫苗均是使用此技術製造，料出現不尋常反應的風險較低。

至於mRNA技術是首次應用在疫苗上，梁指，現時只有約1至2萬人已接種該疫苗，不排除會出現罕見副作用，認為可待3月有多點臨床數據及歐美國家大規模接種後，再決定是否為市民接種。

第三種技術是腺病毒載體技術，屬較新型的技術之一，以往曾應用在伊波拉病毒疫苗上。不過，梁提到，牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的疫苗因兩劑使用同一種腺病毒載體，有可能誘發干擾，令身體接種第一劑疫苗後已對腺病毒載體有免疫反應，導致第二劑失效，令身體無法產生足夠抗體。

對於外國大規模接種疫苗後，陸續出現不良反應的情況。梁表示出現嚴重過敏反應的人數，似乎比打其他疫苗的人「多少少」，認為須待更全面數據出爐後再作評估。他認為，現時香港疫情不及外國嚴重，可以「唔使咁急」，待外國有數以千萬人注射後再作判斷。