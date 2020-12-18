酒吧業批評第4輪防疫基金杯水車薪　資助欠精準

政府推出第4輪防疫抗疫基金，涉及金額64億港元，其中卡拉OK、夜總會及酒吧/酒館持牌食肆可獲資助5萬港元。酒吧業界批評，這項資助計劃未如政府所言具「針對性、聚焦、精準」，又指業界至今已停業150多天，這次資助只是「杯水車薪」。

香港持牌酒吧會所聯會發聲明指，每當有疫情爆發，不論疫情是否在酒吧發生，政府每次也首先「針對性、聚焦、精準」地向酒吧業界開刀，要求政府以同樣力度提供資助。該會建議，被停業的酒吧所獲得的特惠停業援助50,000元，應按處所面積彈性計算，而會所酒吧亦應與餐飲處所的資助計算基準看齊，按處所面積計算資助金額。

另外，該會提到今次資助未惠及員工，建議政府延長「保就業計劃」，或直接對受影響業界員工提供一筆過資助。至於早前第2、3輪推出的資助計劃，因行政程序繁複，仍有部份被勒令停業的酒吧未獲發資助，要求政府從速處理；並要求政府放寬處理因被勒令停業期間酒牌轉名問題，而導致不獲資助的準則。

該會又提到，派對房間無須申請牌照、亦無部門監管，則可獲得4萬港元資助，相較持牌酒吧業需申請多項牌照、需要更高營運成本經營，所獲的資助不成比例，批評政府安排不公平。