鴨脷洲公園斑鳩疑遭斬首棄路邊　6日3宗雀鳥受害

律政司屢「放生」涉及虐待動物案的疑兇，即使證據確鑿仍不起訴，疑引發「破窗效應」，導致虐待動物案頻生，繼早前觀塘及黃大仙天馬苑有野鴿慘被虐殺，鴨脷洲亦有斑鳩疑遭冷血狂徒分屍！今日(18日)下午2時許，警方接獲街坊報案，指於鴨脷洲公園地上發現一隻無頭斑鳩，懷疑有人虐待動物。警員接報到場，經初步調查，案件暫列求警協助，交由西區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。愛護動物協會人員到場檢查斑鳩屍體，證實屬於幼鳥，其後將之檢走。

愛協發言人表示，較早前接獲警方通知，指有市民於鴨脷洲公園附近發現一具無頭斑鳩屍體。愛協督察到場後將之檢走，將送往愛協九龍中心暫時保管，警方會再作搜證，如有需要就屍體作進一步化驗，將通知愛協繼續跟進。

本港近日已多次發現雀鳥疑受虐殺案件，本周日(13日)有市民於觀塘開源道發現一隻血肉模糊的白鴿屍體，其頭部疑被利器斬去，身軀被開腸破肚，部分傷口的血漬更已經凝固，死狀恐怖。而在前日(16日)，黃大仙天馬苑駿康閣對開，再發現一隻灰黑色野鴿遭分屍，現場僅遺下血淋淋的野鴿頭部，其身體則不知所終，僅在附近留有數條羽毛。2案俱列殘酷對待動物處理。

自今年2月深井豪景花園有30隻動物被人由高處擲下，及後律政司決定不就案件提出起訴，放生2名涉案疑犯，社會人士均對律政司決定感託異，促律政司勿再「放生」兇徒！香港非牟利獸醫診所主席麥志豪曾指，律政司不重視有關情況，一而再、再而三放生虐待動物的兇徒，反映虐待動物已成趨勢，社會上出現愈來愈多「變態者」，用殘忍手段傷害動物，而犯罪者竟不用負上任何代價。