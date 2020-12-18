大埔吐露港公路貨車翻側　司機遭防撞欄鍘斷頭慘死

大埔發生奪命車禍！今午(18日)12時許，一輛5.5噸密斗貨車沿吐露港公路往沙田方向行駛，當駛至宏福苑一個彎位時，突然失事撞壆向右翻側，車頂遭防撞欄劏開，男司機疑頸部撞及防撞欄，因此頸被割斷，頭顱與身體分開，他困於車內，同行跟車男工人亦告受傷。

消防接報到場拯救，派出坍塌搜救專隊協助救援，花約2小時將司機救出，惜他已經死亡，遺體其後由仵工舁送殮房。救護人員為姓鄭(23歲)跟車工人包紮後毋須送院，意外原因有待警方進一步調查，案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進。

現場消息稱，貨車載有裝修物料，慘死司機姓林(51歲)，14日前才入職，其公司位於元朗錦田。林有兩段婚姻，與前妻育有一對孖仔，與現任妻子育有一名6歲女兒，最近夫妻感情有變，3個月前辦理離婚，林妻與女兒同住天水圍，申領綜援，林月入約1萬7千元，租住貨櫃屋。林生前十分疼愛女兒，並計劃為女兒購買聖誕禮物，怎料飛來橫禍無法兌現承諾。案發前，林原定與跟車工人到柴灣送貨，惟未知為何會途經出事路段。

香港汽車會會長李耀培博士表示，是次意外十分罕見，防撞欄設計原本為降低汽車撞擊時的衝力，減少致命意外發生。惟涉事路段的防撞欄設計較舊，該風琴式防撞欄以「工字鐵」支柱支撐，支柱邊緣較尖銳，與新式圓柱形支柱不同，不排除涉事貨車翻側後，司機頭、頸位置直插「工字鐵」，導致司機遭鍘斷頭。

李耀培博士續指，希望有關部門經過是次意外後，盡快巡查各公路的防撞欄是否有損毀或鬆脫情況，及檢查現有防撞欄的安裝狀況，並改裝舊式防撞欄，避免同類型事件再次發生，亦建議司機切勿超速駕駛。