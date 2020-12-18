62歲婦等送檢期間失救亡　隔離營人員感痛心：明明仲有宿位

接二連三有緊密接觸者延遲送入隔離營事件，引起社會關注現時檢疫設施使用情況，是否因「爆煲」致延遲送營；惟翻查衞生防護中心昨日(17日)更新的檢疫中心使用情況，發現全港現時仍有3分1單位可即時使用。有在西貢户外康樂中心的工作人員向東網反映，現時營地僅10多人入住，但醫護、消防、民安隊，保安等每日有數十人長期駐守，直斥港府浪費資源；對於昨日爆出有老婦在家等候婦送營期間失救亦感到痛心，他促請港府盡快調配資源妥善運用設施，直言「我都唔想見到有人等待期間死」。

根據衞生防護中心昨日更新的檢疫中心使用情況，全港現啟用的4,364個單位，可即時使用單位有1,596個，即有約3分1可使用。其中西貢戶外康樂中心共提供99個單位，但現時僅用19個單位。有工作人員反映，該中心共分有A，B和C營，現時A及C營是丟空狀態，但每日上午都仍然有5至6名醫護人員，10至20名民安隊成員及10多名保安進入營內協助，他批評完全浪費資源，對於港府有資源但不使用感到不解。

工作人員又指，自己曾多番致電給衞生防護中心查詢緊密接觸者送入隔離營情況，並向他們反映西貢仍有單位可使用，惟對方則以「不屬於我們部門負責」沒有正面回答問題，他批評現時都已經「出人命都仲要推卸責任」是不合理，促請中心盡快跟進以免悲劇再發生。

對於有緊密接觸者遲遲未被送到檢疫中心，衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾在疫情記者會指，個別個案有很多緊密接觸者，平均每日都有幾百名緊密接觸者等待入隔離營。她又指，將緊密接觸者送到檢疫中心需要安排人手及車輛等，並表示相關同事已盡做。她建議在家中等候檢疫人士要留意自己身體情況，認為如有緊急狀況或有病徵應盡快求醫。

衞生署晚上稱，為了加快接送密切接觸者到檢疫中心接受強制檢疫，已立即加派人手及增強設施配套以應付突發的工作量。在一般情況下，署方每日可安排最多200名密切接觸者到檢疫中心，自第四波疫情由11月下旬爆發以來，署方已作內部調配，增加人手，將每日接送密切接觸者到檢疫中心的數量增加至每日250至300人。在過去一周有個別日子，接送人數超過400人。