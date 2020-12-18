欲姦暗戀多年女鄰居　劏房男住客認罪判囚34個月

50歲劏房男住客自稱從未拍拖或召妓，卻暗戀與他在劏房為鄰5年的38歲女子，去年他接獲業主通知要搬走，不忍與女鄰居分離，竟趁對方上廁所後，尾隨她入房企圖強行與她性交，要女方極力掙扎並踢他下體他才停手。該名男住客早前承認一項企圖強姦罪，今日(18日)在高院被判監禁34個月。

庭上披露，被告黎育民一直單身，讀完中一後便輟學，過往20年任職物流運輸散工，但今年8月開始無業，需靠胞姊經濟支持。

辯方求情指，被告對事件感到非常後悔，強調他跟女事主X做鄰居多年間，從未對她做出不軌的事。而臨床心理學家就指，被告性格衝動、被動孤僻，自信心低落，解難能力低，但並無重大心理變態的病徵，重犯風險屬中上。專家建議他接受心理輔導，以改善扭曲的性觀念，適當控制性需要以及提升解決困難的能力。

創傷報告指，X事後出現持續的情緒困擾，患上創傷後遺症，感到焦慮及常發噩夢，對事件更採取迴避的態度。法官指，要不是X冷靜及勇敢，及時踢被告的下體，被告似乎不會收手。他事敗後仍強行吻X的手，又要求吻她的嘴，猶幸她機智應變才成功脫險。法官並認為被告的心理問題並非求情因素，最終遂判他監34個月。

案情指，去年9月18日被告趁X上身真空只穿睡裙及內褲出房去廁所時，直接跟她說很愛她想與她性交，甚至尾隨她回房欲霸王硬上弓。最終他被踢下體才停手，改為向X索取她的內褲和照片留念，X藉詞要找手機傳他照片成功令他離開房間，再致電親友到場協助。