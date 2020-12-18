海關搗觀塘私煙儲存中心　檢3400萬元貨拘11男子

香港海關稅收罪案調查科根據線報及經深入調查後，昨午(17日)在觀塘進行反私煙行動，期間突擊搜查鴻圖道一個工商大廈約700呎的單位，搗破一宗懷疑私煙儲存案件。海關分別在單位及工廈卸貨區一輛貨櫃車內，搜獲約1200萬支，市值約3400萬港元懷疑未完稅香煙，應課稅值為2300萬港元。行動中，海關拘捕11名涉案男子(20至55歲)，包括私煙集團骨幹成員。

海關表示，涉事單位在高級工商大廈內，位於人流及車流多的地段，懷疑不法分子乘機掩人耳目，裝佯正常的物流活動，將私煙運上儲存中心。海關亦在中心內發現有私煙箱用膠袋或尼龍袋包裹，甚至有私煙被拆散，放入尼龍袋內，相信不法分子藉此逃避海關執法。

此外，海關員在中心內檢獲一批包裝工具，懷疑不法分子將私煙重新包裝，再迅速運走，以「快閃」形式避免存儲中心被揭發。經初步調查相信中心運作不足1個月，將繼續調查私煙來源及去向，及是否涉及黑幫操控，不排除有更多人被捕。

海關續指，本年已檢獲超過2億400萬支懷疑私煙，數量為過去20年最多的一年，並超越過去3年私煙檢獲量的總和，不排除因疫情關係，陸路關口活動減少，不法分子因而以水路方式將大批私煙放入貨櫃，再以船運送抵港。海關會繼續在不同層面，包括邊境進出口、市內儲存及分銷，甚至街頭販賣，全方位打擊私煙活動。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。