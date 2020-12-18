偽造龔如心遺囑案將服刑完畢　陳振聰呻冤入稟控基金及律師

因被裁定偽造和使用虛假已故華懋集團主席龔如心2006年遺囑被判監12年、目前仍在監獄服刑的商人陳振聰，於昨日（17日）入稟高院原訟庭，狀告華懋慈善基金與黃乾亨黃英豪律師事務所。陳振聰指基金在2009年缺錢打龔如心遺產官司期間，與律師事務所合謀用虛假交易不法籌集官司費，並用有關款項賄賂證人，令他在遺產案及偽造遺囑案相繼敗訴。陳振聰現要求法庭裁定基金涉及欺詐，律師行則包攬訴訟和妨礙司法公正，因此要賠償陳蒙受的一切損失，並要向陳登報道歉。

陳振聰因偽造遺囑罪成，由2013年7月起被監禁，預計可於明年7月刑滿出獄。估計他在龔如心遺產案中，欠華懋慈善基金逾2.3億港元訟費。基金更在今年9月入稟高院，申請將陳破產，案件將於本月30日提訊。若陳今次向基金反擊成功，形勢將完全逆轉。

原告陳振聰在本案並無聘請律師，自行撰寫入稟狀呈堂。他表示在2016年1月透過傳媒報道得知，華懋集團旗下的當銳有限公司向集團前主席龔仁心、前行政總裁許業榮等興訟，指集團促致當銳與由許業榮控制的天量有限公司和天耀（廈門）置業發展有限公司，就廈門一項發展計劃簽署獨家代理合約，由當銳支付了逾1.22億港元給另外兩公司。

但其實款項是付給商人陳書春的卓基工程有限公司，再輾轉轉到另一間雄福有限公司，然後到黃乾亨黃英豪律師事務所（本案次被告）的戶口。而律師事務所就將其中5000萬港元，匿名捐贈予華懋慈善基金（本案首被告）。其後陳書春及卓基工程亦指遭龔仁心等欺騙而興訟索償。

原告指首被告其後用上述的5000萬港元，用作龔如心遺產案的訴訟費用。他指他所持的龔如心2006年遺囑並非偽造，判他敗訴是「天下最大的冤案」，更指首被告是因賄賂該案證人才會勝訴。

他特別指出次被告的合夥人王永祥，為2006年遺囑的簽署者之一，但王卻在次被告收取5000萬港元再「捐贈」予首被告後，於遺產案作供時否認自己有在2006年遺囑上簽名，又向法庭隱瞞當時次被告正被金管局調查之事。

基於上述理由，原告認為首被告接受5000萬港元「捐贈」屬於欺詐，次被告的王永祥庭上偽證則是妨礙司法公正，向首被告捐款則是包攬訴訟。它們因此應向原告作出賠償。