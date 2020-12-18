3警私刑虐被捕漢囚17至32個月　官強調絕不容法外施刑

3名警員去年6月在北區醫院內虐待一名因襲警被捕的六旬老翁，其中二人承認藉公職作出不當行為罪，餘下一人經審訊後亦被裁定罪成，3人還押至今日（18日）於區域法院接受判刑，他們分別被判監17至32個月。法官直指本案遠較七警案嚴重，兩名落手的警員對事主施加惡毒及長時間的折磨，目擊的警員卻無情離開，直斥3人的行為破壞香港及警察的聲譽，動搖市民對香港警察及法治的信心。法官強調無論任何理由，均不容許法外施刑。

3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）和林易昇（31歲），控罪指3名被告於去年6月26日在北區醫院身為警員，故意作出不當行為，即非法襲擊鍾志華（62歲）。歐及鄧在案件開審前已承認公職作出不當行為罪，分別被判監32及31個月。而林早前經審訊後，亦被法庭裁定他沒有制止另外兩名被告對鍾的非法襲擊，屬疏忽職守，他被判監17個月。

法官明言對案件感到違憾，指本案被告以為在無人看見的情況下，便可以把警察的責任拋諸腦後，所幸因為閉路電視鏡頭盡忠職守，被告才不致逍遙於法網之外。

法官強調，3名被告案發時正執行職務，本有責任維持法律及秩序，應該去打擊罪惡並保護市民。事主當時身處的病人休息室本應是安全地方，惟首兩名被告卻在趁他四肢被綁時施襲，對他長時間折磨，當中次被告更用上警棍，行為惡毒亦令人震驚。而第三被告本為事主唯一的「救命草」，但他無情地對襲擊視而不見，不加阻止更從罪惡現場離開，令事主繼續受不人道及侮辱的對待，公然違反警員職責。

雖然辯方求情指被告因被事主踢到，上司又不追究，故行使私刑以報復，但法官直指身為警員理應表現專業且控制情緒，無論任何理由，法庭均不容許法外施刑，警員執勤時行使私刑必須被嚴加阻嚇。

法官考慮到首兩名被告認罪，各判囚32個月，惟因次被告事發後曾受到網上滋擾，獲減刑一個月。第三被告則被判囚18個月，因他從未犯事，獲減刑一個月，最終刑期為17個月。

一直協助受害人的區議員林卓廷引述事主的兒子指，三警的判刑並不能彌補父親的心理創傷，其父仍需接受心理治療，而至今他沒有收過案中三警或警務處的片言隻字道歉。林指案件或是冰山一角，今次幸有閉路電視佐證，擔心日後取證困難，希望引入獨立監察制度。

案情指，事主當日曾醉酒與途人爭執，被捕後被押解送院。

期間他被綁在病床上，並被推進一紊亂病人休息室。而該房間的閉路電視，就拍得歐、鄧二人先後多次進出病房，在23分鐘內用逾10招連番虐打，包括用床單捂口鼻、警棍塞口、電筒閃眼、拔腳毛、打下體及以警棍向下體「戳」並抽插等，更聲言要「搞埋你老婆」。期間另一被告林易昇亦在場，但就沒有制止二人。