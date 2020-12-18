7公司持冷鏈運輸認證　新冠疫苗可無縫運輸　最快1小時內交貨

政府以預先採購方式訂購3款新冠病毒疫苗，首批100萬劑最快將於下月到港，其中1款由上海復星醫藥供應的疫苗，需在攝氏負70度環境下冷藏，其運輸過程引起多方關注。機管局今日(18日)表示，香港國際機場有7間持有國際航空運輸協會冷鏈運輸認證(IATA CEIV Pharma)的公司，並設有30個冷凍拖卡及5,000平方呎的貨運站冷凍庫，可做到無縫運輸，配合疫苗運送需求，料最快1小時內可完成交貨。局方亦已與各疫苗供應商進行溝通，將落實運送細節。

機管局續指，上述7間獲認證的公司，包括3間貨運站公司、3間停機坪服務商及國泰航空。運送過程中，會優先安排疫苗等藥品卸載，並放入冷凍拖卡直達專用冷凍庫，視乎疫苗包裝大小，每個拖卡可容納15至30萬劑疫苗，並可預設負20至20度溫度，亦設實時溫度監察及全球衞星定位。現時香港機場的30架冷凍拖卡中，有21架為機管局擁有並租予其他公司使用，亦為亞洲機場中規模最大的同類車隊。

至於冷凍庫方面，該局指可設置最低攝氏負20度、2至8度及15至25度，3個溫度範圍。局方早前亦增設2個嶄新停機坪遮蓋，用以暫存無法即時發貨的疫苗及藥品，合共可容納16部冷凍拖卡或溫控貨櫃箱。而運送航班方面，國泰表示，今年至令已改裝5,000班客機成貨機，已準備好運送疫苗，但拒絕透露首批疫苗是否由國泰運送，僅稱已經與衞生署及機管局成立小組商討安排。

由於港府選購的其中1款新冠疫苗需在攝氏負70度的環境下冷藏，惟現時機場冷凍庫最低只能調校至攝氏負20度。機管局解釋，據悉該款疫苗會有特定包裝維持其冷藏條件，從而令實際儲存環境可達零度以上，在現行機場設施上可符合標準。