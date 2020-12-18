終院下周一就《禁蒙面法》頒終極判決　黃之鋒涉蒙面遊行案押後

黃之鋒(左二)現正服刑，今早由囚車押到法院應訊。(何天成攝)

前香港眾志秘書長黃之鋒及社運人士古思堯，涉嫌於去年10月5日《禁蒙面法》生效首天，參與未經批准的港島區遊行，黃之鋒另被控違反禁蒙面法，案件今（18日）在東區法院再訊。由於終審法院要到下周一(21日)，才頒佈有關《禁蒙面法》及《緊急情況規例條例》的司法覆核案的終極判決，裁判官遂將本案押後至明年1月29日再訊。黃之鋒現正服刑須還押，古思堯則獲准繼續保釋。

首被告黃之鋒（23歲）及次被告古思堯（74歲），兩人分別報稱香港公開大學學生及退休人士。控罪指，兩人於2019年10月5日，在香港連同其他身份不詳的人，在無合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結；黃之鋒另被控同日在金鐘道參與未經批准集結時，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

黃的代表律師申請將案件再押後，待終院就《禁蒙面法》的判決後，再向黃提供法律意見。古沒有代表律師，他不反對將案件押後一同處理。

在犯人欄內的黃之鋒，應訊時一直望向旁聽席，散庭後有公眾大叫「黃之鋒加油」，他就揮手回應，高呼：「大家聖誕、新年快樂」。