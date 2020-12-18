年增7宗大鼠戊肝個案　政府年結避提滅鼠數字　

本港長年遭受鼠患困擾，今年錄得7宗人類感染大鼠戊肝個案，惟政府滅鼠不力，老鼠滅極都有。但政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日(18日)舉行視像會議回顧今年工作，僅吹噓至10月己安裝16,900個擋鼠板，清理216條後巷，甚至重提熱能探測攝錄機等「廢招」，連今年滅鼠數字亦未見公布。有議員批評會議未有提及真實鼠患情況，要求當局不要自我感覺良好就當滅鼠成功。

食物環境衞生署在會上重提所謂的人工智能熱能探測攝錄機，聲稱可監察及分析鼠隻活動，並指有關試驗計劃有初步結果，自誇「測試均顯示新技術頗具成效」，但實際鼠患的數據全部欠奉，僅指實地視察了9個房委會轄下的公共屋邨，並提供有關在公共屋邨加強防鼠工作的具體建議；而房委會至今年10月已在公屋樓宇外牆的合適位置安裝逾16,900個防鼠擋板，以及在兩個屋邨試用熱能探測攝錄機。

食環署和房屋署將成立由兩個部門副署長主持的工作小組，為公屋制定及落實「更具成效」防治鼠患措施及行動計劃。就環境衞生欠佳的後巷，食環署和民政事務總署持續向路政署轉介個案，路政署去年6月至今年11月底已完成216項後巷改善工程，以清除老鼠的藏匿點及堵塞牠們來往的通道。

食環署亦於今日起在灣仔、觀塘、九龍城、深水埗及元朗區鼠患較嚴重的後巷，展開針對持牌食肆或新鮮糧食店不當處理廢物的行動，並經宣傳教育後加強執法。如計劃成效理想，署方會考慮於更多地區推行。

根據資料顯示，食環署過去11年平均每年動用1.5億港元滅鼠，而每年平均滅鼠2萬至4萬隻，意味滅殺一隻老鼠就要用上4,000港元。過去5年的滅鼠開支不斷增加，但鼠患指數卻不跌反升，去年整體鼠患參考指數升至4.2％，創下10年新高。

議員柯創盛批評有關會議未有反映全部事實，疫情下市民注重衞生，對鼠患等環生問題十分着緊，批評政府「冇交到功課」，督促當局盡快解決鼠患問題，並就滅鼠情況開誠布公。他又指，4,000港元滅一鼠實在「太貴」，直言「小數怕長計」，擔心滅鼠不成反令公帑白白浪費。