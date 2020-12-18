多間醫學美容處所違禁令營業　議員倡踢出抗疫基金資助名單

第4波新冠肺炎疫情嚴峻，政府於本月再次收緊人流措施，美容院、按摩院及健身中心等，自上周起需要停業兩個星期至本月23日。有區議員今日(18日)表示，收到美容業界及醫生投訴，指有不少打着「醫學美容」的處所，違反停業令照常營業，遂以神秘顧客形式「放蛇」後，發現有數間提供美容服務的處所違規。該區議員表示，多間美容院明知故犯，認為應予以嚴懲，以起阻嚇作用，並在新一輪抗疫基金資助時，絕不應資助任何違規的美容院或處所。

深水埗區議員、香港美容監察召集人袁海文聯同團隊由本月11日至17日，蒐集公開資料並以神秘顧客方式，對13間提供美容服務的處所作了3輪調查，發現當中4間涉違規。該團隊於第一輪調查，以美容院網站或社交平台公布的資料發現，僅「NuMe」在社交媒體宣稱自己是醫療中心業務並可照常營運；在第二輪調查中，「Dr Reborn」、健麗國際醫學美容集團及「Virtus Medical」尚至醫療，均成功接受了美容服務的預約；而第三輪調查中，神秘顧客在致電查詢停業令下是否可營業，「NuMe」及「Dr Reborn」職員表示由診所醫生處理，屬醫生項目，故此可繼續營運，其中「Dr Reborn」於今早10時許表示預約需延期。

袁海文表示，599F有關美容院的定義非常清晰，惟多間美容院無視法紀、明知故犯，絕對需要嚴懲以起阻嚇作用。他續指，已將有關違規情況通知食衞局，倡議當局推出第4期抗疫基金資助時，絕不應資助任何違規的美容院或處所，當局亦應嚴正調查違規情況，將有關處所管理人定罪，以懲罰違反規例的處所及有關公司。

對於食衞局及衞生署私營醫療機構規管辦公室，正就日間醫療中心及診所等進行發牌及豁免領取牌照等私營醫療機構程序，袁認為針對違反規例的公司，當局應積極考慮不發放有關牌照或作出豁免。