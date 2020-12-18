政Whats噏：泛民集體政治跳崖　梁美芬：議會百廢待舉

隨着民主派總辭，依家嘅立法會由建制派主導。議員梁美芬(Priscilla)直斥泛民唔止係「反對嘅聲音」，更加係「癲狂嘅聲音」，仲話佢哋受到集體催眠，而進行政治跳崖，同時點名批評立法會前議員許智峯(峯鴿)、梁頌恆同楊岳橋，話佢哋「傻人走傻路」啊。

眼見依家民主派總辭、又有退黨潮、甚至仲有唔少人流亡海外，Priscilla今日(18日)喺網上節目批評峯鴿同梁頌恆係「傻人走傻路」，「精人出走、笨人留守」，認為佢哋係逃避法律責任而「走佬」，不過睇嚟都會被外國政府利用。同時佢仲批評違法佔領行動發起人之一嘅戴耀廷，持續對年輕人進行集體催眠，迫使佢哋「政治跳崖」，「坐監有坐監、走佬有走佬」，希望民主派人士清醒咁話啊。

民主派依家撤出議會，Priscilla就好似好有憧憬咁，認為將會出現新形勢。流亡海外嘅峯鴿仍然有中西區區議員身份，雖然政府講明唔再出糧，但民政事務局局長徐英偉就話，即使峯鴿被褫奪議席，亦要考慮唔同因素先決定係咪進行補選，但認為依家疫情襲港，未必可以啟動任何補選。政府好多時都係「踢一踢、郁一郁」，唔知Priscilla會唔會「神女有心，襄王無夢」喇！

近日公民黨(公文袋)爆發退黨潮，先後有4名區議員退黨，包括東區區議員鄭達鴻、葵青區議員冼豪輝、譚家浚以及南區區議員俞竣晞。Priscilla直言相信公文袋唔會行得好遠，亦點名批評公文袋前黨魁楊岳橋，話佢當時進入議會未夠3個月，第一個「貢獻」就係點人數，原本都覺得佢口才唔錯，可惜好學唔學，學埋呢啲拉布手段，注定呢班人要集體跳崖啊。

唔單止鬧泛民，Priscilla都有批評建制，話以往為咗對抗毀滅性嘅民主派行動，建制派需要變成「鐵板一塊」，要分心應付民主派，根本無法集中監察政府施政，冇空間溫和咁表達意見。佢認為建制派依家可以利用冷卻期，重拾定位。對於有意見認為建制派中需要搵人擔當反對派角色，Priscilla唔認同「為反而反」，坦言建制派有好多改善空間，會「是其是、非其非」，發揮監察政府嘅角色，亦促請政府會虛心聆聽意見咁話。