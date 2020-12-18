疫情下生活開支大增　近7成長者感壓力

市民與疫情共存近一年，期間購買防疫用品等費用幾乎已成為大眾的「經常性支出」。明愛長者聯會公布一項調查顯示，有逾6成長者疫情期間每月生活開支增加500至1,000港元或以上，近7成長者對開支大增感到有壓力，建議港府推出一次性防疫現金補貼4,000港元，以減輕長者的經濟壓力。

聯會在本月期間以電話訪問形式訪問逾1,200名60歲以上長者，有33.7%人認為施政報告表現「普通」，並有逾1成人表示不滿意，原因是施政報告聚焦在安老政策重點不多，其中2元乘車優惠降低至60歲更由本年1月推出至今仍未落實推行時間，令不少長者感失望。

調查發現，逾7成長者在疫情下需要購買防疫用品，有逾4成人在防疫用品上每月支出200至400港元。疫情下生活開支亦受影響，有3成半長者增加500至999元之間，逾3成增加1,000港元以上；有近7成長者表示，面對支出大增，其壓力程度有中度或以上。

聯會建議政府為長者提供一次性防疫現金補貼4,000港元，並期望政府可在明年上半年落實推行2元乘車優惠降低至60歲、提供現金資助鼓勵長者學習資訊科技等。