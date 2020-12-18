九龍醫院護士中招　醫護兄長夫婦同染疫　疑10人生日聚會感染

新冠肺炎第4波疫情續肆虐，醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，九龍醫院1名骨科男護士昨晚(17日)初步確診，其兄長及大嫂亦於今早(18日)同告染疫，另亦有家人中招，其中兄長為大埔那打素醫院醫生，而大嫂則是東華醫院內視鏡中心護士，她曾分別與4名同事吃飯，其中3人被列為密切接觸者，暫時檢測結果無確診。

由於男護士與兄長夫婦及其餘多名家人，於本月13日曾參加10人的家庭生日聚會，庾相信他們在聚餐時互相感染，而男護士太太同為九龍醫院護士，被列為密切接觸者，其檢測結果則為無確診。庾呼籲市民勿聚會或聚餐，尤其醫護應作好榜樣，避免參與聚集活動。

此外，明愛醫院1名71歲男病人早前因高血糖、跌倒後有頭暈入院，由於情況穩定故入住該院內科及老人科病房，惟其深喉唾液樣本測試呈陽性，即時轉入隔離病房，目前情況穩定。曾與該患者同病格8名病人被列為密切接觸者須檢疫，另有1名醫護由於為患者採樣時，未穿着合適的防護裝備，同被列為密切接觸者，須進行醫學監察。