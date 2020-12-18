3巴籍漢銷贓判監36至38個月　官指提免遣返聲請留港犯案要加監　

印度籍珠寶商人於2016年在紅磡遭人扑頭搶劫，損失價值逾150萬港元的鑽石。有份參與案件的3名巴基斯坦籍男子今年初上訴得直，獲上訴庭撤銷搶劫定罪，3人事後與律政司就答辯協商後，今天(18日)在高院承認罪責較輕的處理贓物罪，法官因應他們已提出免遣返聲請留港，卻在港干犯嚴重罪行，遂對他們額外加刑，最終他們各被判監禁3年至3年2個月不等。

3名被告依次為NAYAB Amin(34歲)、ADIL Akbar(38歲)及AKRAM Muhammad(34歲)。庭上披露，首被告及次被告有藏毒、刑毀等案底；第三被告則有搶劫前科，於2012年被判監5年3個月。

就本案，法官認為3名被告雖然只是銷贓，卻與劫匪關係密切，案中贓物價值不菲，被告從中賺取的利潤豐厚，令本案具有加刑因素，量刑起點應為監禁3年半。考慮到3人持行街紙留港卻犯本案，首被告及次被告須額外加監6個月；由於各被告認罪，可獲刑期扣減。

首被告被判監3年；次被告因在緩刑期間再犯本案，判監3年2個月；第三被告在上次刑滿出獄後不足1年再犯本案，須加監8個月，終被判監3年45日。3人於2016年被捕，扣除收押及服刑的日子，他們本來今天已可即時獲釋，但他們是非法入境者，將直接轉交入境處遣送出境。

案情指，案中印度籍事主於2016年3月18日帶同共值逾150萬港元的鑽石，行經紅磡民裕街一小巷時，遭人持鐵通扑劫，警方循失物方向調查。一名總督察假扮買家，成功接觸欲銷贓的3名被告，與他們商討買賣，警方後來再派員與他們在尖沙咀某酒店見面，趁機將他們拘捕。

3人原於2017年被裁定搶劫罪成，各被判監11年，惟上訴庭認為原審法官指引陪審團時出錯，遂將他們的定罪撤銷。