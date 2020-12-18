男子搬鐵馬囚兩周　上訴庭指原則犯錯改判監7個月

貿易公司董事助理於去年6月12日金鐘反修例集會現場協助搬鐵馬，他於今年6月在東區法院承認參與非法集結後，被裁判官林子勤判監兩星期。律政司提出上訴，要求加刑，並於上月上訴得直，改判被告監禁7個月。上訴庭今天（18日）頒判詞解釋理據，指原審裁判官忽視被告的行徑可能進一步挑動現場情緒，亦違背非法集結罪防患於未然的原則，令原審判罰的阻嚇力不足。

上訴庭表示，被告庾家駒（33歲）聲稱事發不知現場有堵路的說法，但今時今日資訊發達，從社交媒體知悉周邊的情況可說易如反掌，原審裁判官裁定他無預謀純路過的裁斷失諸武斷。

另外，上訴庭指，法庭須以維護公共秩序為大前提，量刑時須顧及非法集結罪防微杜漸的目的。法官指當時現場局面沸沸騰騰，原審裁判官強行將被告的行為與整體切割開來，沒考慮到當時有大規模非法集結，整體行為隨時會被進一步挑動，引致人命傷亡、財物破壞等，是犯了原則性的錯誤。

上訴庭亦指出，當天金鐘的非法集結，明顯是衝着政府總部而來，不止是阻礙警員那麼簡單，而是正面挑戰政府的管治，原審裁判官只執着於案情無提及當時有財物損失及警員受傷，卻漠視控罪的要旨是要防患於未然。以此角度來看，監禁兩星期的阻嚇性只可說是象徵式，懲罰性和阻嚇力度不足。