3名青年管有物品意圖損壞財產罪成候懲　法庭喻被告毋須太多幻想

3名年輕男子於去年11月11日，被指在天水圍管有索帶、打火機和鐵錘等物，事後被控管有物品意圖損壞財產等多罪，案件今(18日)在屯門法院裁決。裁判官水佳麗指出3名被告不是在輕鐵站等破壞現場中被拘捕，但考慮他們被捕時正值深宵，又分別管有多項涉案物品，兼沒有辯解攜帶之意圖，因而將作推論，指他們管有涉案工具並意圖用作破壞，裁定3名被告各自面對的控罪成立。

被告須還押至明年1月4日判刑，期間索取感化、勞教、更生及教導所報告，惟裁判官明言感化報告只供法庭參考，喻被告毋須作太多幻想。

3名被告依次為22歲地盤工人高治和、23歲文員朱家熙和17歲男生林嘉俊。高、朱和林各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，指他們於去年11月11日，在天水圍天瑞邨一帶，分別管有鉗、鐵錘、噴漆和煮食油等物。另高、朱各被控一項管有並擬用作非法用途的工具罪，指他們在同日同地，管有索帶和剪刀等物品。

裁判官先處理首被告的控罪，提及其管有並擬用作非法用途的工具罪，於早前審訊階段時，因警方處理索帶的證物鏈出錯，故法庭裁定該罪表證不成立。惟法庭分析管有物品意圖損壞財產罪的證供時，考慮被告管有鉗和士巴拿的時間與地點跟破壞現場接近，而該鉗的大小遠超一般家庭裝設計，故不可抗拒推論是首被告管有涉案工具並意圖作破壞。

至於第2和第3被告，控方案情指2人當晚凌晨一起半躺地上，一見警察上前即起身離開，神色緊張及流汗。當被查問時，第2被告表示身旁一個背囊屬於他，而警員其後在背囊內搜出涉案物品。雖然辯方質疑警員的查問時無說警誡詞，但裁判官同意警員當時只是一般查問，故程序無不妥，加上考慮兩名被告在相關的時間及地點被拘捕，故亦推論是他們管有涉案工具的意圖是用作破壞。