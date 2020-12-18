警司陳凱港向《蘋果日報》發律師信　斥報道失實及誹謗

早前《蘋果日報》指沙田警區助理指揮官陳凱港有份投資「小王子」及「王子商城」，並售賣一款含氯己定成分的皮膚抑菌膏，該藥膏疑需要於衞生署註冊為藥劑製品。陳凱港今日(18日)向《蘋果》發律師信，否認為該公司股東，斥《蘋果》報道失實，要求移除涉事的文章、在未來7天內刊登道歉文章、書面保證未來不再進一步發出虛假訊息、以及需要披露涉事記者的名稱。

律師信中指，陳凱港僅為該品牌的捐贈者和生活幫助者，不是該公司的註冊股東，亦非該公司銀行帳戶的持有人。信中又提到，當日報道標題《Harbour Sir涉嫌非法銷售未註冊軟膏；藥劑師指出過敏反應可能導致窒息》的不實指控是明目張膽，並且惡意的誹謗，嚴重損害了陳的聲譽。

涉事的藥膏名為「西施蘭百消膏」，《蘋果》報道稱陳凱港作為「小王子」的投資人之一，不時在網上推廣其品牌。衞生署發言人回應指，根據紀錄，現時香港的註冊藥劑製品中並沒有名為「西施蘭百消膏」的產品。警方早前就事件回覆表示，不評論個別個案，又指非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。