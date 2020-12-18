國泰裁員至今近2個月　前員工指仍未收遣散費

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，10月大規模裁減5,300名本地員工後，至今已近2個月，有員工表示仍未收到遣散費，而支付限期即將屆滿，質疑國泰為保現金流而拖延支付。勞工處回覆指，僱主應盡快向被裁的員工支付遣散費。東網正向國泰查詢。

有國泰前員工指，有小部分同事於上月底收到遣散費，國泰曾向他表示將於本月20日或之前支付遣散費，惟至今仍未收到。勞工處回覆他查詢時稱，國泰或因裁員人數多而有所延誤。該員工批評，國泰的做法不合理，令被裁員工感無助，質疑國泰為保現金流，而拖延支付遣散費。

國泰航空公司空中服務員工會內務副主席孫德妍表示，有收到會員反映，暫時仍未收到遣散費，工會已就事件向國泰管理層查詢，對方指將於本月20日向被裁員工支付遣散費，工會將繼續跟進事件。

勞工處回覆指，僱主應盡快向被裁的員工支付遣散費。按《僱傭條例》規定，僱主必須在收到僱員以書面發出申索遣散費的通知後的2個月內，向僱員支付遣散費。處方又指，受影響僱員如有任何疑問，可聯絡勞工處勞資關係科。