外地抵港完成14日檢疫者　到埗第19或20日將須再檢測

從中國以外地區抵港並完成14日檢疫者，在到港後的第19或20日須再次檢測。

新冠肺炎全球肆虐，現時從外地到港人士，須於指定地點接受強制檢疫14日，而中國以外地區抵港者到埗後須接受檢測，並在檢疫期第12日亦須進行檢測。為及早識別輸入個案，食物及衞生局今日(18日)表示，政府在參考專家意見後，將引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，規定從中國以外地區抵港並已完成14日檢疫的人士，在抵港後的第19或20日須再次接受病毒核酸檢測，以及早識別輸入個案。

根據強制檢測公告，任何年滿6歲或以上，在今年12月22日或之後到達香港，並根據第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》發出的檢疫令實行檢疫之人士，須在到達香港當天起計的第19或20日進行檢測。

受檢人士必須於社區檢測中心接受檢測服務，須出示檢疫令上列明的身份證明文件，以及在可行範圍內出示檢疫令，以登記進行檢測，同時須保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在執法人員要求提供有關該人士進行檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核。