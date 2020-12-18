製假單據抬高口罩成本呃政府912萬　5公司董事被捕

警方毒品調查科財富調查組早前接獲線報，發現有人在今年3月至11月期間，透過「本地口罩生產資助計劃」詐騙政府資助，雖然按規定向政府供應1,000萬個口罩，卻訛稱每個成本價高達2.28港元，政府已支付其中400萬個口罩的款項，涉及912萬港元。據了解，犯罪集團利用假單據將原材料價格抬高，公司本身卻無購入原材料紀錄，警方經調查後，今日(18日)以涉嫌「串謀欺詐」拘捕5名男女，俱為犯案集團的公司董事，正了解相關口罩來源。消息指，案中主要疑犯為本地口罩生產商「黃廠」Yellow Factory獨資經營者。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，警方早前收到情報，指一名本地男子的銀行戶口有大量可疑交易，遂展開調查，發現他與4名同夥串謀在相關計劃進行欺詐。據了解，該犯罪集團在今年3月成立新公司，向政府申請資助於本地每月生產300萬個口罩，而按照計劃，獲取資助的其中一個條件是公司須以成本價向政府每月提供200萬個口罩，其餘口罩亦必須售予本地買家。

集團利用4間不同公司扮演不同角色，分別是製造口罩器材供應商、原材料供應商、製造口罩公司及本地口罩分銷商，然後製造虛假單據抬高原材料的價格，以高於成本的價錢供應政府。集團亦利用虛假單據及送貨單，製造本地買賣口罩假象，以符合政府的要求，從而得到更多資助。

警方經調查後，發現其中3間公司的董事分別是其中一間公司的僱主及員工，而提供原材料的公司並無購入原材料紀錄，銀行紀錄亦無顯示與口罩公司的交易紀錄。另外，警方留意到本地分銷商部分單據及送貨單列明的日子，該公司尚未成立或報稱的地址仍未受租用，另有地址並不完整。

鄧凱彤指出，政府一共向該間製造口罩公司購買1000萬個口罩，其中首2個月生產的400萬個口罩已經付款，平均每個2.28港元。被捕人士包括2男3女（28至51歲），俱為犯案集團公司董事，他們仍然被扣留調查。行動中，警方亦搜查報稱的公司地址及口罩工場，檢獲電腦、現金、銀行文件及大量公司文件等，並凍結相關銀行戶口內的40萬港元。由於案中涉及大量文件，警方仍需時調查，至於口罩是否涉事公司製造仍待調查，不排除之後案中或有更多人被捕。

據悉，警方在相關銀行紀錄發現「循環帳目」，亦即款項在涉事公司之間「左手交右手」，因而懷疑相關口罩買賣並不存在。而警方目前正追查口罩來源，不排除該些口罩並非涉案公司在本港生產。消息指，案中其中一名主要疑犯為本地口罩生產商「黃廠」Yellow Factory的獨資經營者。