多個地盤爆疫　建造業議會及商會下周二起推工地檢測計劃

多個地盤相繼爆發新冠肺炎疫情，建造業議會聯同香港建造商會推出工地防疫計劃，下周二(22日)起啟動「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，將安排專業檢測服務機構到參與計劃的工地，為自願檢測的工人進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集，議會與商會將共同承擔部分服務費用，而發展商或總承建商只需支付部分檢測費用，即可為自願參與計劃的工人進行檢測，省卻業界自行領取及交還樣本的時間及資源。

議會指出，整個過程會嚴格遵守衞生防護中心有關採集樣本檢測的指引，樣本將送交至化驗所檢測。若有樣本呈現初步陽性，會按既定程序，將個案交由衞生防護中心跟進。而於檢測進行前一星期，有關機構會先與總承建商或工地負責人聯絡，確定預計參與人數及其他安排。

議會主席陳家駒認為，計劃可協助切斷傳播鏈，保障工友及其家人，呼籲工友踴躍參加。有意參加計劃的工地需由總承建商填妥及交回有關申請表格，以便安排有關服務。