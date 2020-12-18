伊院一名確診男病人涉逃院失蹤　院方報警追尋63歲漢

新冠肺炎疫情襲港近一年，首度發生有確診者逃離病房事件！伊利沙伯醫院有一名姓李(63歲)確診男病人擅自離院，該院發言人指，男病人由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，在今日(18日)下午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惜未有發現，姓關(55歲)女醫生報案求助。

警員接報到場，經初步調查，將案件列「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，警方正協助相關部門追尋該名姓李病人。另據消息人士指，該病人早前已有不合作表現，雖然病情已經穩定，但未合乎出院指引。

翻查資料，該病人住旺角花園街198號，院方遂報警求助，醫院亦已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報事件。至晚上10時許，有警員到場調查。

病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。伊利沙伯醫院呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電熱線電話3506 8944。