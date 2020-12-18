中藥配方顆粒產品標示虛假生產標準　曾供本地市場1男被捕

一間持牌中藥材批發商涉嫌供應懷疑附有虛假生產標準，名為「本草」的中藥配方顆粒，衞生署與香港海關今日(18日)進行聯合行動，突擊搜查批發商英樺藥業公司(英樺)位於九龍觀塘鴻圖道43號的處所，共檢獲約1萬瓶懷疑附有虛假生產標準的中藥配方顆粒，並拘捕一名49歲男子。

衞生署表示，至今沒有接獲與上述產品有關的不良反應報告，而所有涉及的產品均只供中醫師處方配發使用，由英樺進口及供應予少數本地中醫師，正知會受影響的中醫師有關事件及停止使用上述的中藥配方顆粒。

署方因應情報作出跟進，調查顯示相關中藥配方顆粒產品包裝瓶上，附有「This product is produced under G.M.P. standard」字樣，但相關內地製造商未有取得相關中藥配方顆粒的藥品生產品質管理規範認證，即中藥配方顆粒GMP認證。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。