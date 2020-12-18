威院爆醫療事故　63歲男子斷指「失蹤」逾7小時無法駁回

威爾斯醫院爆醫療事故，一名斷指病人的手指在院內失蹤逾7小時，及後須移除。

威爾斯親王醫院日前發生一宗醫療事故，63歲男病人本周三(16日)下午因左手被電鋸鋸傷送該院急症室，當時病人左手五指嚴重受創，食指被完全切斷，中指及無名指血管及神經亦被切斷，需進行緊急手術接駁斷指及修復受傷血管和組織，惟晚上6時30分送入手術室後，斷指一度不知所終，直至翌日凌晨1時半才尋回，病人的整項手術於翌日(17日)上午6時完成，但經接駁的食指未能重建血液循環，斷指須要移除。

威院指，病人於晚上約6時半被送入手術室，其斷指以無菌外科手套包裹並放置於存有冰水的膠盒內，膠盒外貼上病人資料及斷指標示以作識別。醫生評估後，先進行中指及無名指血管接駁手術。至晚上約10時半，手術室護士交更期間發現膠盒內並無斷指，即時在院內進行搜索，至翌日凌晨1時半在手術室棄置物品中尋回斷指，斷指當時被原有的外科手套包裹。醫生檢查後認為手指結構並無受損，適合繼續進行接駁手術。惟手術後經接駁的食指未能重建血液循環，斷指須要移除。

院方已與病人及家屬會面交代手術過程，並就過程中一度遺失斷指表示歉意。醫護團隊會密切跟進病人術後情況，為其提供適切治療。

威院稱，非常關注今次事件，已將事件列為醫療風險警示事件並向醫院管理局總辦事處通報。院方將成立根源分析委員會詳細調查事件經過及作出改善建議，以防止同類事件再次發生，並於8個星期內向醫院管理局總事處呈交報告。