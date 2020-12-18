政Whats噏：英國律師紀律聆訊結束　何君堯稱大獲全勝

規管英國律師事務嘅律師管理局(Solicitors Regulation Authority，SRA)，喺當地時間本周一(14日)至周五(18日)召開聆訊，處理議員何君堯被指喺2017年一個集會上發表不當言論。何君堯在本港時間今晚10時許發貼文，指有關紀律聆訊案件已經結束，自己大獲全勝！

其實何君堯喺今日凌晨時分曾表示，有關紀律聆訊已結束，晚上將公布結果，又預告喺正常情況下，相信英國有關當局會判佢勝訴。結果何君堯於深夜再發題為「大獲全勝」嘅貼文，表示自己勝訴，並感謝支持者一直以來給予佢堅定嘅支持，仲話公義係不會缺席嘅添！

何被指喺2017年出席一個集會期間，曾發表要對港獨人士「殺無赦」嘅言論，遭英國SRA調查佢有否涉及專業不當行為，若果何喺聆訊中敗訴的話，有可能會被剔除喺英國嘅註冊律師資格。

何早前回應事件時，曾對此表示遺憾，仲話成件事非常可笑，炮轟英國「講一套做一套」，竟然處理呢啲無聊瑣碎嘅投訴「加害」佢，鬧爆英國玩政治犧牲公義。佢當時仲話，若果最終被剔除律師資格會感到遺憾，但都唔會太介意，仲形容專業資格對佢嚟講只係錦上添花。