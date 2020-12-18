噴鼻式流感疫苗接種擴展至非高危群組　下周二起先到先得

流感疫苗供應緊張，港府指檢視整體流感疫苗供應，以及噴鼻式疫苗的使用情況後，決定作出一次的特別安排，把尚未分配的減活噴鼻式流感疫苗，擴展至涵蓋不屬流感高危群組而適合接種該疫苗的香港居民，令2歲至49歲的香港居民（除懷孕、免疫力低或有其他禁忌症而不能接種噴鼻式疫苗的人士外），均可接種由政府提供的噴鼻式疫苗。

港府指如欲接種噴鼻式疫苗的香港居民可由本月22日起，以先到先得的形式，透過參與「疫苗資助計劃」及是次特別安排的私家醫生／診所（包括由民政事務總署協調的私家醫生／診所），安排接種噴鼻式疫苗。由於噴鼻式疫苗數量有限，政府建議有意接種的人士向有關診所進行預約。

食物及衞生局指暫停面授課堂的安排令不少在「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」下的接種活動被迫取消，最近一波疫情亦可能影響市民接種流感疫苗的計劃，因此有少量噴鼻式疫苗未被使用。相對於四價滅活流感疫苗，接種噴鼻式疫苗較多限制，使用限期亦較短，因此作出是次特別安排，以鼓勵更多人士接種，減少浪費。

該局指按是次特別安排而屬於「疫苗資助計劃」合資格群組的人士，如適合接種噴鼻式疫苗，則可繼續免費接種，而政府會為醫生提供每劑疫苗100元的資助。其他香港居民透過是次特別安排接種噴鼻式疫苗的話，私家醫生並不會獲得政府的額外資助，但須承諾不會向接種人士收取超過100元的費用。