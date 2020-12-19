東方日報A1：副作用未明　政府太老定　港人淪疫苗白老鼠

各國陸續批准大規模使用新冠疫苗，惟自「開打」以來，接連傳出接種者出現不良反應的消息，令市民對接種疫苗心生疑慮。當中核糖核酸（mRNA）疫苗技術較新，首次應用在疫苗上，暫仍未確定會否有罕見副作用，本港首批接種市民恐成「白老鼠」。有專家認為，港府可待歐美國家數以千萬人接種後，參考注射情況，再決定是否為市民接種相關疫苗。

本港預先訂購的3種疫苗，分別為科興的滅活病毒疫苗、復星及BioNTech的mRNA疫苗，以及牛津大學與阿斯利康藥廠合作研究的腺病毒載體疫苗。首批抵港的疫苗將由科興提供，下月料有100萬劑為港人接種。呼吸系統科專科醫生梁子超昨表示，滅活疫苗技術相對較成熟，流感及小兒麻痹症的疫苗均是使用此技術製造，料出現不尋常反應的風險較低。

至於mRNA技術是首次應用在疫苗上，梁指，現時只有約一至兩萬人已接種該疫苗，不排除會出現罕見副作用。第三種技術是腺病毒載體技術，屬較新型的技術之一，以往曾應用在伊波拉病毒疫苗上。不過，梁提到，牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的疫苗因兩劑使用同一種腺病毒載體，有可能誘發干擾，身體接種第一劑疫苗後已對腺病毒載體有免疫反應，導致第二劑失效，令身體無法產生足夠抗體。

對於外國大規模接種新冠肺炎疫苗後，陸續出現不良反應的個案。梁表示出現嚴重過敏反應的人數，似乎比打其他疫苗的人「多少少」，認為須待更全面數據出爐後再作評估。有意見憂慮疫苗安全性未明，優先接種人士恐成「白老鼠」。梁認為，現時香港疫情不及外國嚴重，可以「唔使咁急」，待外國有數以千萬人注射後再作判斷。

不過，被問到如外國接種疫苗後出現多宗嚴重副作用個案，港府可否取消相關訂單，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府會待疫苗第3期數據，及確定保護率合格才會為市民接種，但他不清楚訂單的協議條款，未知可否退貨。東方日報向食物及衞生局查詢疫苗退貨的條件，至截稿前未獲回覆。

另外，港府周四晚發稿指，正在參考國際間就有關公共衞生緊急事故下使用新近研發的疫苗的做法，界定及釐清緊急使用新冠疫苗的法律責任，但並不代表免除藥廠對於疫苗的所有相關責任（包括品質保證等）。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，在緊急使用權下接種未經註冊疫苗，藥廠可免除責任是國際做法，但相關責任限於安全及保護性方面，如證實因疫苗品質不佳導致接種人出現嚴重不良反應，或可追究。他又建議港府考慮倣效英美設疫苗賠償基金，一旦發生嚴重事故，政府會作出賠償。

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