孕婦長期病患等　疫苗咪亂打

政府擬定將為醫護人員、長者、長期病患者、院舍員工等300萬人優先接種疫苗，香港醫院藥劑師學會崔俊明指，孕婦、母乳餵哺者、長者等服用薄血藥的人士、長期病患者打疫苗前應多加注意，市民接種前亦應向醫護交代自己是否對藥物敏感、是否患有慢性病及最近有否接種其他疫苗，避免接種後出現不良反應。

本港疫苗「開打」在即，政府目標明年內為全港大部分市民免費注射疫苗。崔指，孕婦及母乳餵哺者應先向醫生查詢是否適宜接種疫苗，因大部分藥廠的臨床研究中不包括相關人士，未知接種後會否出現不良反應。他又指，16歲以下兒童亦未必「有得打」，因臨床數據不多，故該群組未能獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准使用。

被問到長期病患者是否不適宜接種新冠疫苗，崔認為，有長期病的人士須平衡風險，因他們與長者的自身免疫力較低，有必要接種疫苗；如本身有服用薄血藥的人士，在接種後應在診所或注射中心逗留15至20分鐘，觀察會否有出血或暈眩等情況。

外國先後有接種疫苗後出現不良反應的個案，英國上周二起為長者等特定群組人士接種由美國輝瑞藥廠生產的疫苗，惟當局翌日接獲通報，指兩名國家衞生事務局（NHS）職員在注射後有敏感反應，英國藥物及健康產品監管局（MHRA）隨即警告有嚴重過敏史人士不要接種輝瑞疫苗。

澳洲昆士蘭大學和生物科技公司CSL共同研發的疫苗，於今年7月進行第一期臨床試驗，惟CSL上周五發現，有參與試驗的人士接種疫苗後，對愛滋病毒呈假陽性反應，被誤當確診愛滋病，目前未知涉及多少人，澳洲政府其後終止與CSL簽署達10億澳元（約58.4億港元）的疫苗協議。