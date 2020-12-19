克魯茲反對《香港人民自由與選擇法案》　各界斥美國兩黨互扯貓尾

美國國會參議院周五（18日）審議《香港人民自由與選擇法案》（下稱法案），但因共和黨德州參議員克魯茲反對，或令法案在今屆會期通過遇到阻礙。克魯茲認為法案存在風險，憂慮中國將有機會派間諜滲透美國；同時批評民主黨試圖利用香港危機修改美國移民法。有議員及學者狠批美國兩黨「扯貓尾」、做法假惺惺，由始至終未有考慮過香港利益，只是炒作政治議題。

克魯茲發言時表示，今天的香港如同新柏林，是反共的前線；又解釋香港人可以利用現行的法律申請做難民，總統特朗普亦在7月增加分配給香港的難民名額。他又說，該法案很大程度上降低死亡率和庇護身份的標準，說「我們沒有理由要降低這一標準，而且存在特殊風險。我們知道會被中國派遣更多的中國間諜進入美國。」

他亦在Twitter重申，民主黨試圖透過一項利用香港當前危機、鹵莽地讓美國人暴露在中國間諜活動之下的法案，去彌補多年對中共的姑息。

至於民主黨籍的德賓（Dick Durbin）及布盧門撒爾（Richard Blumenthal）則指出，有批評者認為中國間諜有可能透過法案提供的臨時庇護身份作掩飾，建議申請者需接受背景調查及國家安全審查。法案推手之一、美國組織「香港民主委員會」執行總監朱牧民對法案未獲通過表示失望。

議員葛珮帆認為美國政壇將法案當作議題炒作，預料最後都不會落實。她又稱兩黨的做法是「扯貓尾」，提出法案可以炒作香港議題之餘，亦可以讓國際以為美國顧及民主及幫助香港，但葛質疑每個國家都會優先當地利益，並不會接受大量難民，而所謂庇護、援助都是謊話及政治手段。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，美國政客基本將兩黨的利益凌駕香港人權問題，做法假惺惺、並非大義凜然，甚至將香港議題塑造為美國本地的政治或利益籌碼。陳認為共和黨參議員反對法案是因為法案由民主黨提出，而部分香港人卻天真地以為美國支持亂港份子對抗中國，實際上被美國政客利用、早已淪為棋子。陳又預料法案最後將被否決，屆時兩黨「扯貓尾、做場戲」草草了事。

法案由民主黨籍眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）帶頭提出，並於美國東岸時間上周一（7日）獲眾議院無異議通過。法案將為已持簽證到美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」；加速處理申請難民庇護程序，並將這類申請排除在美國每年整體難民接收限額之外。法案將香港移民人數限制與中國大陸分開處理；亦鼓勵理念相近的國家為港人提供庇護。