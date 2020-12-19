尖沙咀單位20人打鬥 警意外搗破無牌樓上吧

警方於今日(19日)凌晨3時接獲市民報案，指尖沙咀柯士甸路3號富好中心一單位，大約20人打架。西九龍總區衝鋒隊警員趕至，在上址地下入口截獲大約20名男女，經初步了解後，相信無發生打架事件，亦無人受傷。

警方展開深入調查，發現上址單位為一間無牌酒吧，並檢獲約23克懷疑可卡因，毒品總市值約6.7萬港元。警方亦檢獲185枝啤酒及3枝烈酒，市值共約3000港元。姓馬(21歲)男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「販毒」被捕，他現正被扣留調查。

另外，警方調查期間，發現其中一名男子疑無交罰款被通緝，隨即將他拘捕帶署查問；而另一名男子一度未能出示身份證明文件，及後返回附近一輛私家車上取回身份證明文件，終獲放行。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。