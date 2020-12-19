探射燈：「美人計」易落疊　 中年人成目標

騙徒手法層出不窮，最常見的一定是「美人計」，證監會早前曾警告投資者提防，犯罪學家更指中年人尤其易成騙徒目標。

證監會9月時指，社交媒體騙局佔正調查的操縱市場個案20%，愈來愈多騙徒利用社交媒體平台進行「唱高散貨」騙局，其中騙徒會使用社交媒體的交友功能作為行騙工具，利用吸引眼球的個人頭像及高學歷和專業人士的個人資料，在網上廣結朋友。當找到下手對象後，騙徒就會私訊對方表示想「交個朋友」，然後施展「美人計」或大打溫情牌，再訛稱有專家股票貼士、內幕消息等，哄騙受害人在高位接貨。

「呢類騙案通常都係有組織並且嚴密計劃過，有劇本跟。」香港城市大學犯罪學教授黃成榮表示，不論是買股票還是購買其他物品，利用「美人計」推銷都可牽動當事人情緒，降低警覺性；騙徒又會散播似是而非的消息，加上同謀配合，更容易令人「落疊」。他指中年人較容易成為騙徒目標，因為他們有一定經濟能力，且接收網上資訊能力較差及較少時間求證，故提醒市民不要貪方便，若真要使用網上投資亦應盡量小試牛刀。