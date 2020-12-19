探射燈：炒股群組苦主　半句鐘被呃百萬

趁失業率高企，網上「炒股群組」湧現，不少人加入圖搵快錢，卻墮入投資陷阱。10月底大批群組組員疑誤信免費貼士，一窩蜂買入同一股票，但股價半小時內直插逾90%，有社區人士接獲逾10人求助，苦主已報警求助。警方今年接獲網上投資騙案急增，業內人士指騙徒通常放長線釣大魚，再「唱高散貨」，建議投資者提防未獲證監會發牌的專家意見。

投資者王先生（化名）8月中旬獲邀加入投資群組，內有自稱投資高手的「老師」免費提供股票貼士，不時有「助理」私下對他噓寒問暖，加上他曾按「老師」推薦買入數隻汽車股小賺一筆，令他漸堅信不疑。該「老師」在10月29日表示為群組成員提供最後免費提示，建議清倉手上全部股票或借貸，以市場價格買入某一隻半新股；王和其他組員不虞有詐照做。

翌日早上，該股票在短短半小時，股價直插達92%。「老師」叫他們再等等，但之後就消失，群組亦解散。王損失所有積蓄及借貸共約120萬港元；其他苦主損失由10萬至過百萬港元不等。另一位損失約50萬港元的李小姐（化名）表示，騙徒會以受騙人性別安排「金融才俊」或「投資美女」接近。一眾苦主報警及向證監會求助，但王先生指證監會未有即時派員跟進。

富昌金融集團聯席董事譚朗蔚曾於該股票上市第3日已告誡投資者提防。他分析，該股票與裝修及建築有關，但業務不在香港及內地，股票市值較低、交投較少，容易淪為騙徒工具。他提醒投資者，切勿輕易相信未持有證監會發出牌照的「專家」就股票交易及投資提供意見。

協助苦主的大埔區居民聯會主席余智榮指，有人利用疫情下市民收入大減，以賺快錢的方式引人入局。他接獲十多個苦主求助，冀執法當局主動調查及加強宣傳教育。東網記者曾致電苦主提供的騙徒電話，惟無人接聽。

警方回覆指10月底及11月初分別接獲兩名市民報案，事件暫列作「雜項事件」處理。發言人表示，今年截至10月，共接獲310宗網上投資騙案，損失金額逾1.5億元，均較去年全年的167宗及損失4800萬元上升。證監會則表示不對個別事件作出回應。