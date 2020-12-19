Dr.東：男士尿頻及疼痛須防前列腺癌　中年患者或遺傳下一代

冬天排汗少，部分人感覺上廁所次數較多。不過，若男士有尿頻的情況，便要留意是否與前列腺癌有關。香港中文大學外科學系名譽臨床副教授余知行指出，男士若患上前列腺癌，便會出現一些下尿道徵狀，例如：排尿困難、尿流緩慢或斷斷續續、尿頻、尿急、夜尿增多，排尿時感到疼痛。此症患者若在40至50歲之間患病，有機會遺傳給下一代。

前列腺癌的成因與年齡、種族和家族遺傳三者有關，余知行解釋，男士年齡越大，前列腺的細胞愈容易出現異常增生，從而形成前列腺癌；至於種族，非洲裔美籍和白種男士會較中國籍男士容易患上；家族遺傳則是上一代患有前列腺癌，後代都患上前列腺癌的風險會增加，不過，若果上一代有家庭成員在90歲時患上前列腺癌，這並不一定會遺傳給下一代，因為隨着年歲增加，會容易患上前列腺癌，在這情況不可以界定為家族遺傳。但假如家庭成員在40至50歲間患上前列腺癌，該病遺傳下一代的機會便會增加。

余表示，部分男士會因緊張、面對壓力，或冬天多喝熱茶和咖啡增加排尿，上述情況未必是患有前列腺癌。然而，隨着男士年齡增加，前列腺會有增生的情況，有機會引致下尿道徵狀。前列腺癌會令患者尿道阻塞，令尿道的口徑變窄，從而引致尿頻；而前列腺增生會降低膀胱的儲尿量，令男士有尿頻的現象。

余又指，評估前列腺癌有多種，例如： 肛門指診、血液前列腺特異抗原（PSA）檢查、血液前列腺健康指數（Prostate Health Index, Phi）檢查及尿液PCA3檢查、磁力共振掃描（MRI）和超聲波檢查（Ultrasound）。當病人的血液前列腺特異抗原（PSA）指數或指診有異常，醫生便會為病人抽前列腺活組織作檢測。若發現癌細胞，醫生會為病人以不同的方式治療病人。