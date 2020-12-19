第4輪援助片面　張建宗：無意續推保就業及設失業援助金

政府日前公布第4輪防疫抗疫基金，涉及金額64億港元，但被批評措施再次明益僱主、漠視員工，外界再三要求落實失業援助金仍然無影。政務司司長張建宗今早(19日)在電台節目表示，新一輪資助的做法要精準及有針對性，不能像首三輪般較寬鬆或宏觀，因此選定受社交距離措施影響的行業，而申請資助的企業須繼續有意經營。他又指政府難以成立失業援助金，而在考慮財政問題後，現階段亦不會考慮再推出保就業計劃，認為政府須「儲彈藥」應付未來疫情挑戰。

張建宗表示，業界對第4輪防疫基金的反應大致上正面，認為是「及時雨」，指政府早前表明不會再推出資助，是基於財政緊絀，但指年尾是消費高峰期，若不幫助業界或會面對很大困難，強調政府今次在政策上有很大的改變。

他重申，今次的資助是具針對性及精準處理，資助額會較上一輪多約1倍，期望在立法會財委會批出撥款後，能於下月陸續發放資助。他強調商舖在申請防疫抗疫基金時，必須仍在經營狀態，但並無要求領取資助後需要經營到何時。對於是否有信心第4輪資助可幫助企業支撐到下月，他指相信大部分都可以。

工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組召集人唐賡堯指，今輪基金對各行各業的僱主及僱員幫助都不大，他形容僱主得到資助亦只是幫補交租，而部分直接資助打工仔的項目，申請門檻高，很多人申領不到。他直言，對政府推出的第4輪抗疫防疫基金感失望，並批評政府「有自己把尺」，聽不到坊間一直以來「講了很多」的意見，包括失業援助金，令不少工會很憤怒，他亦表示，很擔心未來會陸續出現結業潮及裁員潮。