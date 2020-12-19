黎智英轉赤柱監獄續押　早上離開囚倉見探監親友

多案纏身的壹傳媒黎智英涉嫌欺詐，自本月3日還押荔枝角收押所，上周再被加控違反《港區國安法》，法官拒絕其保釋。黎完成檢疫程序後，懲教署昨日(18日)安排黎智英轉往高度設防的赤柱監獄繼續羈留。今日(19日)是黎被單獨囚禁第17日，早上約9時，黎智英女兒與《蘋果日報》專欄作家畢明到達赤柱監獄探監。

畢明表示黎的精神不俗，轉述黎指自己「唔知點解有時睇睇吓書，或者自己做一啲嘢，會突然間自己好開心，自己喺度笑」，認為黎相信自己正在做正確的事。黎智英的女兒又透露，今日沒有送物資予黎智英，指每名收押犯皆有收受物品的限額，而黎這一周的限額已經用光，需要待下周始可以再收。

2人在今早約10時40分離去。黎智英上星期五(11日)被加控違反《港區國安法》，翌日(12日)由囚車押送到西九龍法院提訊，法官再次拒絕其保釋，並即時還押荔枝角收押所，他涉嫌欺詐及違反《港區國安法》兩宗案件，將於明年4月16日同日再訊。

另外，美國《華爾街日報》編輯部周五(18日)發表評論文章，指黎智英和其他香港民主人士被捕，是北京對美國總統當選人拜登的測試。文章又提到黎的案件對中方而言，除了是希望令香港人噤聲外，同時亦在測試拜登對中方的立場。